Чим небезпечні фруктові дієти

Безумовно, фрукти – дуже корисні і смачні, але це ще не означає, що їх можна поїдати в необмеженій кількості. В усякому разі, так вважають англійські учені, які недавно провели ряд цікавих досліджень у галузі схуднення.

Вони з`ясували, що для діабетиків і людей, схильних до ожиріння і до підвищеного вмісту холестерину в крові, фрукти можуть стати вельми небезпечними продуктами. Адже вони містять велику кількість плодового цукру, який відрізняється тим, що не пригнічує відчуття голоду. Через це людина не помічає, скільки з`їдає і втрачає контроль над калоріями, що поглинаються. А їх у фруктах міститься вельми багато. Таким чином, ставиться під сумнів користь фруктових дієт, які пропонують їсти фрукти в необмеженій кількості.

До того ж, плодовий цукор (або фруктоза), як і інші солодощі, погано впливає на стан наших зубів, хоча нікому не приходить в голову чистити зуби або хоч би полоскати ротову порожнину після фруктового салату. Але і це ще не все: фрукти підвищують вміст глюкози в крові. Це небезпечно при діабеті.

А якщо у вас зайва вага більше 10 кг, є проблеми з холестерином, тиском, серцево-судинною системою, учені рекомендують худнути не на фруктах, що стає небезпечним для здоров`я, а на овочах, зробивши саме їх основою своїх дієт, фрукти ж використовувати не більше 1-2 шт. в день.

arabio.ru