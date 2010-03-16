Грант Глобального Фонду - як Україна долатиме туберкульоз

Україна отримає близько 100 млн доларів від Глобального фонду на боротьбу з епідемією туберкульозу. Основний реципієнт - фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Про це було заявлено на прес-конференції 1 березня в ІА УНІАН. На що підуть гроші, які механізми контролю будуть закладені, які результати очікують на Україну через 5 років - про це докладно розповість 18 березня на майстер-класі для ЗМІ портфоліо-менеджер Глобального фонду Андреас Тамберг. Захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, який відзначається 24 березня.

Під час майстер-класу буде також представлено досвід подолання туберкульозу в країнах-грантоотримувача зі схожою епідемситуацією, розкриті труднощі та успіхи в реалізації гранту ГФ на боротьбу з ВІЛ / СНІДом, озвучені необхідні кроки МОЗ до підписання грантової угоди, надана остання інформація щодо захворюваності, проблеми у Києві та регіонах.

Учасники майстер-класу:

- Андреас Тамберг, портфоліо-менеджер Глобального фонду з боротьби з ВІЛ / СНІДом, туберкульозом та малярією

- Юрій Фещенко, директор Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

- Ірена Кільчицька, заступник голови Київської міськдержадміністрації

- Світлана Черенько, голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, МОЗ України

- Ігор Поканевич, директор Бюро ВООЗ в Україні

- Андрій Клепіков, виконавчий директор МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ / СНІДом в Україні»

- Володимир Жовтяк, голова координаційної ради «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»

- Олена Радзієвська, заступник директора PATH в Україні

- Тетяна Білик, керівник проекту «Зупинимо туберкульоз» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

Дата: 18 березня. Початок о 11:00.

Місце: вул. Волоська, 8 / 5 (навчальний корпус Київ-Могилянської академії, цокольний поверх, приміщення проекту Digital Future Journalistic)

Акредитація відкрита до 17 березня, 18:00

Тел.: +38044 502 52 12, +38050 474 34 42; e-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua