Жуйки породжують зморшки

Пластичні хірурги стверджують, що у любителів жувальної гумки частіше, ніж у інших, навколо рота утворюються зморшки.

Дерматолог і косметичний хірург з Омахи (штат Небраска, США) Джоел Шлессінгер виявив, що багато хто з його пацієнтів, що звертаються з проханням усунути зморшки навколо рота і на губах, регулярно жують жуйку. Лікар підозрює, що в утворенні зморшок винна саме гумка.

З ним згодні багато експертів. На їх думку, жування жуйки надмірно напружує м`язи обличчя, що потенційно приводить до руйнування опорної тканини в шкірному покриві. В результаті шкіра втрачає еластичність, і навколо рота виникають лінії і складки.

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