Для населення планують створити “антикризовий” медичний кошик

Парламентська коаліція “Стабільність і реформи” планує забезпечити формування на законодавчому рівні та гарантувати доступність для кожної людини державного "антикризового" продовольчого кошика та державного "антикризового" медичного кошика.

Це передбачено угодою про формування коаліції, оприлюдненою в газеті “Голос України” (№ 46 від 16 березня 2010 року).

Угодою передбачене запровадження принципово нової державної стратегії надання соціальних гарантій громадянам упродовж усього життя, що передбачала б реформування системи соціальних стандартів і пільг; поліпшення соціального захисту дітей; подолання демографічної кризи, досягнення сталого демографічного розвитку; утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім`ї; поетапне повернення боргів по заощадженнях громадян; сприяння у реалізації творчих можливостей та ініціатив молоді, залучення її до активної участі у соціальному, економічному та гуманітарному розвитку країни.

Крім того, планується забезпечення громадян доступним житлом, в тому числі формування потужного державного замовлення на будівництво соціального житла для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей; людей з обмеженими фізичними можливостями.

Передбачена трансформація державної політики у сфері зайнятості та на ринку праці задля підвищення рівня життя широких верств населення, подолання бідності і зменшення рівня соціального розшарування, зокрема, шляхом сприяння самозайнятості населення, сімейному підприємництву, малому та середньому бізнесу, законодавчого забезпечення сплати дивідендів міноритарним акціонерам, спрощення умов для започаткування бізнесу, забезпечення розміру соціальних виплат, які є основним джерелом доходів, на рівні не нижчому за прожитковий мінімум; ліквідації заборгованості по заробітній платі, недопущення її виникнення на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності. Крім того, заплановане реформування системи пенсійного забезпечення, створення умов для гідного життя людей похилого віку, стимулювання розвитку недержавної системи пенсійного страхування.