Весняна косметологія: вітаміни для шкіри

Те, що початок весни — період вітамінного дефіциту, знає багато хто. Але те, що їх потрібно не тільки ковтати, але і наносити зовні, багато хто забуває. «Вся річ у тому, що на шкірі і волоссі гіповітаміноз відбивається так само сильно, як і на нервовій системі, — говорить лікар-косметолог Ірина Пасіка. — В цей час вона втрачає тонус, блідне, пересушується або, навпаки, жирніє, на ній часто з`являються висипання. Волосся стає ломким і втрачає блиск. Як правило, для того, щоб позбутися цих проблем, тих вітамінів, які ми приймаємо всередину, недостатньо. Тому потрібно додатково доставляти їх шкірі зовні. Для цього можна використовувати як домашні засоби, так і вітамінні креми».

Якщо у фабричних засобах можна без проблем розібратися, вивчивши склад крему на тюбику або в інструкції, то визначити, які вітаміни в яких продуктах знаходяться, складніше. У цьому вам допоможе наша стаття.

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ Дріжджова

Розітріть шматочок дріжджів, додайте молока (якщо шкіра суха) або кефіру (якщо шкіра жирна), щоб вийшла паста. Нанесіть її на обличчя. Залиште її на обличчі, поки маса не висохне, після чого змийте водою. Практикуйте таку процедуру 2—3 рази в тиждень. Шкіра тонізується, підтягнеться, стане м`якшою. Маска підходить для будь-якого типу шкіри, але якщо шкіра дуже суха, то додайте в неї 5 крапель оливкової олії. Протипоказань немає.

Картопляно-капустяна

Візьміть одну-дві сирі картоплини і зробіть з них пюре за допомогою блендера. Додайте в нього жменю звичайної квашеної капусти і перемішайте. Нанесіть суміш на обличчя (можна також і на шию) на 20 хв., після чого зніміть її і промийте шкіру водою. Після такої маски шкіра підтягається, стає шовковистою, очищається від ороговілих частинок, зникає лущення. Підходить для всіх видів шкіри (особливо для жирної) за винятком дуже сухої. Протипоказань немає.

Яєчно-сметанна

Розітріть жовток одного яйця і додайте до нього половину склянки сметани. Потім, помішуючи, влийте в нього сік половини лимона. Протирайте цим лосьйоном шкіру обличчя вранці, щодня — він очистить, живитиме, пом`якшить шкіру. Підходить для сухого і нормального типу. За винятком алергії на цитрусові, протипоказань немає.

ДЛЯ ВСЬОГО ТІЛА Молочно-медово-морська

Додайте у ванну з теплою водою і розмішайте 1 чашку меду, 1—2 літри теплого молока і 1—2 жмені морської солі. Полежіть в такій ванні 20 хв., після чого потріть все тіло щіткою. Шкіра стане м`якою, рум`яною, підтягнеться, очиститься від ороговілих клітин. Якщо на шкірі є дрібні прищики, вони заживуть швидше. Приймайте таку ванну двічі в тиждень. Процедура протипоказана при алергії на мед.

Цитрусово-оливкова

За допомогою блендера зробіть пюре з трьох апельсинів або п`яти мандаринів. Залийте його 100 мл оливкової олії і дайте настоятися декілька годин. Потім вилийте коктейль у ванну з теплою водою. У такій емульсії досить знаходитися 15—20 хв., після неї ви відчуєте прилив сил, а шкіра стане м`якою і шовковистою. Ванну можна приймати 2—3 рази в тиждень. Врахуйте, що вона протипоказана при алергії на цитрусові.

ДЛЯ ВОЛОССЯ Пшеничний лосьйон

Зайдіть в один з фреш-барів і придбайте 200 г соку пророслої пшениці, додайте до нього по 1 ст.л. вершків і лимонного соку. Ввітріть суміш в коріння волосся, укутайте голову рушником і залиште так на півгодини, після чого змийте все водою. Таку процедуру можна повторювати 2—3 р. в тиждень. Підходить для всіх типів волосся.

Оливкова маска

Розігрійте 100 г оливкової олії (якщо волосся коротке, то в 2 рази менше) на паровій лазні і ввітріть його в коріння волосся. Залиште так на 30—40 хв., після чого помийте волосся шампунем. Досить це робити для ефекту 1 раз в тиждень. Маска хороша для сухого і ламкого волосся, але не підходить для жирних (жирному типу волосся підійдуть яєчні маски без сметани, вершків, масла і ін. жирних продуктів).

ЯКИЙ ВІТАМІН ЩО РОБИТЬ Вітаміни А і Е

Обидва вітаміни дуже схожі по своїй дії на шкіру. Вони знешкоджують в ній відпрацьовані речовини — т.з. вільні радикали — і сприяють утворенню колагену (білок, що виконує роль каркаса шкіри), за рахунок чого повертають шкірі еластичність, згладжують нерівності і дрібні зморшки, уповільнюють її старіння, підтримують нормальну вологість. При нестачі цих вітамінів волосся стає ламким.

Вітамін В

Волосся при його недоліку стає сальним і тьмяним.

Вітамін С

Це третій вітамін, який знешкоджує відпрацьовані речовини і зміцнює шкіру за рахунок посилення утворення колагену. Крім того, він зміцнює місцевий імунітет в шкірі, сприяє лікуванню від вугрової хвороби, а також зміцнює судини шкіри, через що вона стає менш схильною до набряклості. Запідозрити, що вам не вистачає вітамін С, можна по появі на шкірі пігментних плям і млявому вигляду волосся.

Дмитро Гуцало

segodnya.ua