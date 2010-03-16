Померла найменша в світі людина

В Італії померла найменша за даними Книги рекордів Гіннеса людина - китаєць ХЕ Пінпін (HE Pingping). Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

21-річний ХЕ Пінпін відчув нездужання під час зйомок телепрограми в Римі, був госпіталізований, проте лікарі не змогли йому допомогти.

Зріст найменшої в світі людини становив 74,61 сантиметра. Згідно з однією з версій, він страждав на карликовість - хворобу, що зазвичай викликається ураженням залоз внутрішньої секреції й характеризується ненормально низьким зростом: у середньому, для чоловіків менше 130 сантиметрів, для жінок менше 120 сантиметрів. За іншою версією - низький зріст китайця був викликаний специфічною мутацією в генах.

За словами шеф-редактора Guinness World Records Крейга ГЛЕНДЕЯ, для такої маленької людини Пінпін мав колосальний вплив на людей. "Його приємна усмішка й пустотливий характер просто зачаровували оточуючих. Він робив яскравішим життя кожного, з ким зустрічався й надихав усіх тих, кого вважали незвичайним й таким, що відрізняються від інших", - зазначив К.ГЛЕНДЕЙ.

ХЕ Пінпін народився в місті Уланьчабу (Внутрішня Монголія) в 1988 році. При народженні його зріст був менше розміру долоні дорослої людини, а вага становила менше 500 грамів. У дитинстві батьки були вимушені годувати його молоком через тонку соломинку, оскільки його рот був дуже маленьким для прийому їжі. Ходити й говорити Пінпін почав лише в 3-4 роки. У 18 років він припинив рости на 74 сантиметрах і вазі 7 кілограмів.

За словами найменшої в світі людини, він вважав себе дорослим і мріяв одружитися. За інформацією деяких ЗМІ, він зустрічався з жінкою нормального зросту.