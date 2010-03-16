Завтра - знову сніг

17 березня в Україні за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг та мокрий сніг (вдень у карпатському регіоні помірний); вночі та вранці у східній та південній частині помірний, місцями сильний сніг та мокрий сніг, в окремих пунктах налипання мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході, а вдень і в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у північних, центральних та місцями західних областях 9-14° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

На Київщині утримається хмарна з проясненнями погода. Пройде невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від 9 до 14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У м. Києві температура вночі від 9 до 11° морозу, вдень близько 0°.