Житомирщина: внаслідок пожежі загинуло двоє дітей

15:25, 16 березня 2010
Країна
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2007 та 2008 років народження...

На Житомирщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло двоє дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області.

Уточнюється, що вчора о 19.17 в селі Горіхове Коростишівського району у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей 2007 та 2008 років народження.

Як з’ясувалося, в будинку разом з 23-річною жінкою та її дітьми ще мешкав її психічно хворий 26-річний брат.

Близько 19.00 жінка вийшла до сусідки по хліб, залишивши дітей на брата.

За словами сусідів, буквально через 15-20 хвилин з будинку вискочив напіводягнений босий чоловік і одразу за ним з будинку вирвався стовп полум`я.

Незважаючи на віддаленість та складні дорожні умови, рятувальники прибули в село швидко, однак не змогли запобігти загибелі дітей.

Будинок повністю згорів, загинули маленькі діти. За попередньої версією, причиною пожежі стала несправна піч та порушення правил її експлуатації.

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