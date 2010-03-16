У Хмельницькому немає препаратів для проб Манту

У Хмельницькому немає препарату для проведення туберкулінової проби Манту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника міського управління охорони здоров’я Василь ДМИТЕРКО.

“Усе впирається в кошти. Для придбання туберкуліну місту потрібно 600 тисяч гривень. Цих грошей в міському бюджеті немає”, - зазначив він.

За його словами, в обласному центрі майже 50 тис. дітей не пройшли туберкулінову діагностику через відсутність необхідного препарату.

Наразі медики чекають затвердження державного бюджету, щоб отримати кошти на придбання препарату для проби Манту. Тим часом, все більше батьків відмовляються від щеплення своїх дітей, а медики не мають можливості перевірити, чи є в дитини туберкульоз, - зазначив начальник міського управління.