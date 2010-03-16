Кільчицька заявляє, що у Києві немає проблем з вакциною БЦЖ

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що у Києві немає проблем з вакцинацією проти туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КІЛЬЧИЦЬКА сказала сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Зараз у Києві проблеми немає. Є інше. У принципі, це парафія санітарної служби, але я вам скажу як мама. Раніше робили щеплення дітям БЦЖ російського виробництва. Останніми роками зареєстрували голландське щеплення, яке ще повністю не адаптоване, його результати ще повністю невідомі. І, що найголовніше, - реакція манту, яку необхідно потім робити, у нас тільки під російське щеплення є. Тому питання до санітарних служб зараз, насамперед нехай вони скажуть свій план у цьому напрямку», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, у Києві можуть бути перебої з вакциною, пов`язані з перереєстрацією і переходом з однією на іншу. Але при цьому, запевнила І.КІЛЬЧИЦЬКА, вакцинація проводиться, і в столиці дефіциту з цим щепленням немає.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня глава Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА заявила, що жодний регіон України з початку року не одержав від Міністерства охорони здоров`я вакцину БЦЖ для новонароджених.

«Сьогодні вже 1 березня, але жодної дози вакцини, якою потрібно провакцинувати новонароджену дитину віком 3-5 днів, не надійшло до українських лікувальних установ," - відзначила Т.БАХТЄЄВА.

Вона зазначила, що згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров`я, потрібно закупляти на 25% доз вакцин більше, ніж того потрібно у заявках, і подякувала Добродійному фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» за закупівлю вакцин БЦЖ для новонароджених, яких бракує для Київської, Рівненської і Донецької областей.