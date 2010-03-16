Студентка медколеджу викрала з лікарні новонародженого

У Єкатеринбурзі (Росія) студентка медичного коледжу викрала з лікарні новонародженої дитини, а потім покинула його на вулиці.

13 березня з інфекційного відділення Дитячої міської лікарні № 11 зник хлопчик, що народився 28 лютого 2010, від якого при народженні відмовилася мати. Вночі 15 березня загорнуте у ковдру немовля було виявлено у коробці на одній з міських вулиць. Представник прес-служби відзначив, що ушкоджень на тілі дитини не виявлено, він доставлений в дитячу міську лікарню номер 5.

Співробітники правоохоронних органів з`ясували, що дитину з лікарні викрала студентка медичного коледжу, що проходила практику в цьому закладі. Вона винесла немовля через підвал та запасний вихід дитячої лікарні.

Представник прес-служби ГУВС регіону повідомив, що у студентки медколледжа є власна дитина у віці трьох місяців. За словами Горілих, батьки дівчини перелякалися, коли вона принесла в будинок друге немовляти, і переконали її позбутися новонародженого.

В даний час співробітники слідчих органів Верх-Ісетським району Єкатеринбурга проводять перевірку за фактом викрадення дитини, з результатами якої буде вирішено питання про порушення кримінальної справи.

medportal.ru