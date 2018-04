Як дбайливі батьки споюють дітей

Діти починають частіше вживати алкоголь на вулиці, якщо регулярно роблять це вдома. Батьки намагаються вберегти їх від випивки у вуличних компаніях, регулярно пригощаючи вином або пивом за святковим столом. У підсумку це призводить до зворотного ефекту.

Дослідники з Університету Наймеген (Нідерланди) включили в дослідження 428 голландських сімей з двома дітьми у віці 13-15 років. Через рік і через два роки батьки та їхні діти відповідали на запитання анкет.

Результати дослідження дали несподіваний результат. Вчені припускали, що діти будуть намагатися копіювати поведінку батьків. Якщо ті вживають алкоголь помірно, то і їхні діти будуть вести себе так само. Таким чином передбачається навчити дитину відповідально ставитися до вживання потенційно небезпечних напоїв. Інший аргумент - залучаючи дитини до гуляння, легше зберегти контроль над ним. За словами вчених, ці ідеї засновані на здоровому глузді, проте практичного підтвердження вони не отримали.

Виявилося, що чим частіше підлітки вживали алкогольні напої будинку, тим більше вони пили разом з друзями на вулиці. Через рік після початку вживання спиртного разом з батьками більшість дітей починали пити і на вулиці теж. Крім того, він і починали прогулювати школу, гірше вчитися і частіше битися. А ті підлітки, що особливо часто вживали алкоголь, в результаті через два роки стикалися з серйозними ознаками залежності.

Автори дослідження впевнені, що вживання дітьми та підлітками спиртного має бути зведене до мінімуму як на вулиці, так і вдома. «Я раджу батькам всіляко перешкоджати пити своїй дитині, хоч би де б це не відбувалося», - впевнена дитячий психолог ХАСК ван дер Ворст, провідний автор дослідження.

Результати роботи вчених опубліковані в січневому номері Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

www.infox.ru