У США зросли показники материнської смертності

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, у якій закликає президента США Барака Обаму зробити кроки щодо зниження материнської смертності та частоти пов`язаних з пологами ускладнень в країні, повідомляється на сайті організації.

У доповіді під назвою "Убивчі пологи: криза охорони материнського здоров`я в США" йдеться, що материнська смертність при пологах подвоїлася з 6,6 випадків на 100 тисяч народжених живими дітей у 1987 році до 13,3 на 100 тисяч - в 2006 році. Тобто в даний час щодня при пологах помирає 2-3 американки. Крім того, приблизно у 1,7 мільйона мешканок країни пологи перебігають з важкими ускладненнями, що на 25 відсотків більше, ніж у 1998 році.

Для порівняння, материнська смертність у Росії становить, за різними оцінками, 22-28 випадків на 100 тисяч живонароджених дітей, а в країнах з найгіршими значеннями показника цього - Сьєрра-Леоне та Афганістані - 2 000 і 1 800 на 100 тисяч відповідно.

Як зазначається в доповіді, до групи найбільшого ризику входять жінки з малозабезпечених верств населення, представниці корінного населення Америки, іммігрантки і погано володіють англійською мовою.

За словами виконавчого директора Amnesty International USA Ларрі Кокса (Larry Cox), на тлі досягнень американської медицини "безсистемний державний підхід до охорони материнського здоров`я є скандальним і ганебним".

Проведений організацією аналіз, стверджується в доповіді, також показав, що реформа охорони здоров`я Обами не включає заходів щодо зниження материнської смертності, дискримінації у наданні допомоги та інших "системних помилок".

medportal.ru