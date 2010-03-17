У Криму сьогодні оголошено штормове попередження

Штормове попередження оголошено в Криму через можливе погіршення погоди.

«17 березня вночі й уранці очікується сильний сніг, ожеледь, посилення південно-західного вітру з переходом на північно-східний, 15-20 метрів за секунду», - йдеться в поширеному у вівторок увечері повідомленні кримського управління МНС, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Рятувальники зазначають, що через негоду в населених пунктах підвищується вірогідність пошкодження ліній зв`язку і електропередач, на дорогах можливі затори.