У Криму сьогодні оголошено штормове попередження
08:58, 17 березня 2010Країна
0
Cильний сніг, ожеледь...
Штормове попередження оголошено в Криму через можливе погіршення погоди.
«17 березня вночі й уранці очікується сильний сніг, ожеледь, посилення південно-західного вітру з переходом на північно-східний, 15-20 метрів за секунду», - йдеться в поширеному у вівторок увечері повідомленні кримського управління МНС, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.
Рятувальники зазначають, що через негоду в населених пунктах підвищується вірогідність пошкодження ліній зв`язку і електропередач, на дорогах можливі затори.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter