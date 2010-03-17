В аптеках заборонять продавати БАДи

Мінздоровсоцрозвитку РФ запропонувало внести поправки до розгляду в Держдумі законопроект "Про обіг лікарських засобів", які заборонять продавати біологічно активні добавки (БАДи) в аптеках. Про це повідомили на зустрічі з депутатами директор департаменту фармацевтичного ринку та медичної техніки Міністерства охорони здоров`я Діана Михайлова та виконуюча обов`язки керівника Росздоровнагляду Олена Тельнова, пише www.vremya.ru.

Позиція міністерства полягає в тому, що воно відповідає за ліки, а не за БАДи, які, хоча і асоціюються у багатьох людей з лікарськими препаратами, такими не є і відповідну експертизу якості та ліцензування не проходять.

Пропозиція керівництва охорони здоров`я поділяють і в Мінпромторгу - там вважають за доцільне продавати БАДи в супермаркетах і пропонують почати з одного-двох регіонів в якості пілотного проекту. Наприкінці минулого року ініціатива Мінпромторгу про продаж в звичайних магазинах безрецептурних ліків та іншого аптечного асортименту була відкинута МОЗ.

Виробники БАДів вважають, що ухвалення запропонованих поправок практично неминуче і готуються до великих збитків. Голова найбільшої в Росії компанії з виробництва БАДів "Евалар" Наталія Прокоп передбачила обвал ринку, в першу чергу через втрату довіри споживачів до біодобавок. З нею згодна президент некомерційного партнерства виробників БАДів Тетяна Пілат - на її думку, продаж добавок у супермаркетах неминуче відіб`ється на контролі їх якості.