Донетчина: за 4 місяці на ГРВІ захворіли півмільйона осіб

У Донецькій області за 4,5 місяці (з 30 жовтня 2009 року по 15 березня 2010 року) на грип і ГРВІ захворіли 549 тис. 28 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, станом на 15 березня 2010 року з початку моніторингу (з 30.10.2009 року), загальна кількість хворих на грип, ГРВІ та їх ускладнення склала 549 тис. 28 випадків, зокрема діти до 18 років – 249 тис. 153 чоловік. Стаціонарне лікування проходили 31 тис. 496 хворих, з них виписані після одужання – 31 тис.354 чол. Померли з діагнозом «грип, пневмонія» 193 жителі регіону, зокрема 11 дітей. У 114 зразках секційного матеріалу померлих встановлено наявність грипу A/H1N1.

Епідеміологи зазначили, що домінуючим збудником в етіології захворювань залишався грип типу «А», лабораторно підтверджений пандемічний варіант грипу A/H1N1 - у 660 хворих.

На сьогодні в Донецькій області стабілізувався епідемічний процес щодо грипу і ГРВІ на неепідемічному рівні. З початку 2010 року (на 15 березня) захворюваність зареєстрована на рівні нижче епідемічного порогу на 52,8%. Зниження захворюваності спостерігається на всіх адміністративних територіях області і в усіх вікових і соціальних групах населення, додали в облСЕС.