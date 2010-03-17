Чому образи спричинюють хвороби тіла

Гуру фітнесу, відомий експерт у галузі бодібілдінгу і харчування, Джек ЛАЛЕЙН добре відомий на Заході. Багато років медична братія висміювала Джека, заявляючи, що його ідеї не мають наукового обгрунтування. Сьогодні Лалейну 93, і в цьому віці він виглядає краще, ніж багато його молодших критиків.

Всім своїм життям видатний американець довів: людина може зробити себе сама. Головне - не лінуватися, не жаліти зусиль для досягнення оптимального рівня здоров`я.

Джек Лалейн розробив цілу систему для того, щоб створити і підтримувати хороший рівень здоров`я. Ця система складається з 10 важливих правил. Перше з них - не накопичуйте образи!

«У моїй практиці, - розповідає Джек Лалейн, - пацієнти з серйозними захворюваннями нерідко зізнавалися: хворобі передував серйозний емоційний стрес, який, поза сумнівом, сильно ударив по здоров`ю. І дуже часто коріння емоційної травми тягнеться в дитинство».

Навіть офіційна медицина підтверджує: у людей, з якими погано поводилися в дитинстві, кого ображали фізично або емоційно, змінюються хімічні процеси в мозку. Американські учені з Медичної академії в Атланті з`ясували:

а) ставши дорослими, ці люди більше схильні до епілептичних нападів, викликаних змінами в лімбічній системі, тій частині мозку, яка контролює емоції;

б) у них удвічі частіше знаходять негативні зміни в електроенцефалограмі, яка реєструє зміни електричної активності мозку. Такі зміни зазвичай виявляють у людей з саморуйнівною поведінкою або з високим рівнем агресії;

в) у цих людей гірше розвинена ліва частина мозку, що веде до депресій і проблем з пам`яттю;

г) у них гірше об`єднуються функції правої і лівої півкуль мозку.

Дитячі емоційні травми викликають цілий каскад ефектів, включаючи зміни в гормональній системі і роботі нейротрансмітерів. Якщо ви хочете бути здоровим, розберіться зі своїм минулим. Докладіть зусиль, щоб пробачити кривдників і залікувати дитячі рани. Не накопичуйте в собі негатив, навіть коли життя здається немилосердним до вас. Оптимісти живуть довше - це вже науково доведено.

korrespondent.net