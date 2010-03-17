Який рівень соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями?

Київська міська державна адміністрація провела дослідження рівня соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Центр моніторингу столичної освіти дослідив рівень соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах столиці.

«Діти з обмеженими можливостями – дуже вразлива категорія дітей. Для столичної влади важливо створити такі умови, при яких ці дітки у майбутньому зможуть легко інтегруватися у соціально-політичне життя. Тому дуже важливо віднайти найбільш ефективні шляхи для соціальної адаптації таких діток. Саме для цього Центр моніторингу столичної освіти розробив та провів дослідження, у якому взяли участь 167 учнів дев’ятих і десятих класів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 39 вчителів та 39 вихователів цих закладів», – повідомив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Він розповів, що за результатами дослідження, 89 % опитаних школярів бажають здобувати вищу освіту, а 93 % – хочуть навчатися краще. Це свідчить про те, що діти вчаться застосовувати теоретичний матеріал, який викладається у школі, у життєвих ситуаціях, здатні виробити власну життєву стратегію.

«Для нас дуже важливо було дізнатися, як відбувається включення дитини у систему існуючих суспільних відносин, які, як правило, формуються через комунікативні зв’язки. Це дуже важливий процес, адже лише так набувається соціальний досвід. Так, по результатам дослідження ми дізналися, що більшість учнів із задоволенням спілкуються з однолітками не тільки у школі (82%), проте, 12% мають друзів тільки в класі, а 13% учнів зазначили, що чекають на допомогу дорослих, щоб знайти товариша. Саме тому велика увага приділяється підбору кадрів для роботи у подібних закладах освіти», – зауважив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він пояснив, що більшість вчителів мають високий рівень професійної визначеності, більш професійніше здійснюють педагогічний супровід кожного учня. 84,6 % опитаних вчителів шкіл-інтернатів беруть активну участь у інноваційній діяльності навчального закладу. Половина вчителів мають власні статті, розробки методик навчання для дітей з обмеженими можливостями.