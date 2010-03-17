У Румунії - спалах пташиного грипу

В Румунії підтверджено спалах пташиного грипу на пташиній фермі поблизу кордонів з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила 16 березня прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Єврокомісія затвердила рішення румунської влади щодо встановлення зони ризику в комуні Лєтеа в окрузі Тульча в дельті Дунаю.

Спалах пташиного грипу H5N1 було зафіксовано на одній з птахофабрик і підтверджено румунською національною лабораторією.

Румунія одразу після підтвердження запровадила необхідні попереджувальні заходи, які включають в себе знищення птахів на ураженій фабриці, встановлення захисної зони в радіусі 3 кілометрів та зони посиленого нагляду в радіусі 10 км.

Останній випадок пташиного грипу, зафіксований в ЄС, стався у березні 2009 року, коли пташиний грип було виявлено у диких качок в Німеччині.