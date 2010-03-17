На медицину Києва торік витрачено 2,2 млрд грн

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КИЛЬЧИЦЬКА заявляє, що обсяг фінансування медичної сфери з міського бюджету минулого року становив 2,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в інтерв`ю журналістам перед початком засідання колегії Головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення КМДА за результатами року, що відбулося в столиці.

«У 2009 році було повністю забезпечено 100% фінансування», - заявила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зазначила, що, незважаючи на кризу, було збережено 20% надбавки до зарплат медиків і 50% надбавки до зарплат співробітникам швидкої допомоги і частково фтизіатрам.

За даними І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, обсяг фінансування медичної сфери становив 2 млрд. 200 млн. грн., з яких 67% - фонд заробітної плати.

«На цей рік ми плануємо, що буде не менше. І плануємо навіть збільшити фінансування сфери медицини. В усякому разі, щоб він (бюджет – УНІАН) був не менший, був збережений в масштабах 2009 року», - сказала вона.

І.КІЛЬЧИЦЬКА підтвердила намір міської влади збільшити надбавки до зарплат медикам до 30%.

Крім того, сьогодні на засіданні колегії повідомили, що в системі медицини Києва функціонує 191 установа, з яких 166 – безпосередньо надають послуги з медичної допомоги. За 2009 рік було зафіксовано 31 млн. 400 тис. звернень до медустанов міста. В середньому на обслуговування одного киянина, за розрахунками управління, виходячи з виділених з міськбюджету коштів, припадало 730 грн.