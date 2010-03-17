Як позбутися целюліту?

Рецепт N1. Жіноче грудне молоко для профілактики целюліту - для годуючих мам: у Франції існує народний рецепт для профілактики і лікування целюліту у годуючих мам - в день потрібного випивати 1 ст. ложку власного зцідженого молока.

Рецепт обгортання: у каву нерозчинну додаю сіль і трохи оливкового масла, виходить кашка і втираю в проблемні місця, обмотуюся харчовою плівкою, одягаю штани теплі і 15-20 хв кручу круг! Шкіра стає пружна і дуже ніжна.

Рецепт N2. Яблучний оцет від зірочок і від целюліту на ногах: натирати ноги від коліна вгору до стегна увечері після душу щодня. За 2 тижні “зірки“ повинні значно посвітлішати, ніякого роздратування не спостерігається, тільки запах.

Рецепт N3. Домашня кавова маска для тіла від целюліту і жирових відкладень: у кавову гущу додати блакитну глину і небагато води, краще мінеральної. Масажуючи, нанести на злегка вологу шкіру. Кофеїн сприяє розпаду жиру, а глина “витягає“ надлишок рідини з підшкірної тканини.

Рецепт N4. Оцетові обгортання від целюліту: яблучний оцет і вода розводяться 1:1. Можна додати масло лимона, розмарину. На місця, уражені целюлітом, наноситься суміш, далі вони обертаються поліетиленовою плівкою. Бажано надіти який-небудь теплий одяг і за бажанням - активно порухатися або полежати під ковдрою протягом 0,5-1 години. Далі суміш змити і використовувати зволожуючий крем“.

Рецепт N5. Натуральні обгортання для тіла від целюліту і для пружності шкіри: узяти глину (блакитну, білу), 3-4 краплі апельсинового ефірного масла, 3 ст. ложки кориці, поліетиленова плівку в рулоні. Всі інгредієнти добре перемішати, глину змішати з невеликою кількістю теплої води. Нанести на проблемні зони і обернути плівкою. Можна зверху плівки одягнути щільні шорти, потім накритися теплою ковдрою і сидіти або лежати протягом 1 години. Спочатку шкіру щипає, але потім все проходить, оскільки масло апельсина вже вбралося в шкіру. Після змити під душем і нанести крем для тіла. Ефект приголомшливий. Шкіра підтягнута, гладка і рівна. Проробляти таке обгортання через день протягом півтора тижня.

Рецепт N6. Антіцеллюлітне тісто: узяти в рівних кількостях мед і яблучний оцет, замісити з них тісто на пшеничній муці. Робити обгортання тістом на 2 години. Наступного дня ті ж місця обернути сиром нежирним, і знову на 2 години під ковдру. Робити, поки не наступить поліпшення. 100 % результат гарантований.

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