Фіджі оголошені зоною стихійного лиха через те, що на країну обрушився могутній тропічний циклон "Томас". З такою заявою виступили в національному управлінні з надзвичайних ситуацій, передає ІТАР-ТАСС.

За словами старшого офіцера управління Ентоні БЛЕЙКА, основний удар стихії припав на північ і схід острівної держави. Швидкість поривів вітру досягала 175 км на годину. Евакуйовано більше 10 тис. чоловік. Надходить інформація про загибель людей, проте через відсутність зв`язку з віддаленими островами інформація є неперевіреною.

За попередніми підрахунками, збиток від розгулу стихії може становити мільйони доларів.