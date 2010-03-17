Банани - "нові" ліки від ВІЛ?

Учені відкрили корисні властивості бананів для боротьби з ВІЛ- інфекцією. Як повідомило у понеділок британське агентство "Прес ассошіейшн", вони упевнені, що "недорогі ліки на основі хімічної речовини під назвою "Банлек", що міститься в цих фруктах, допоможуть врятувати мільйони життів". У лабораторних умовах їм вдалося встановити, що ця речовина з різновиду лектинів є такою ж ефективною, як деякі з існуючих нині препаратів проти ВІЛ.

Провівши серію дослідів, вчені відзначили, що ці особливі білки в бананах "здатні уповільнити розвиток ВІЛ-інфекції, перешкоджаючи проникненню вірусу в організм". "Банлек" впливає на протеїнову "оболонку", яка містить генетичний матеріал ВІЛ", - встановили вони. "Основною проблемою деяких препаратів проти розповсюдження ВІЛ є те, що вірус може мутувати і виробляти стійкість, але це відбувається набагато важче у присутності лектинів, - відзначили учені. - Лектини можуть зв`язуватися з цукрами на різних ділянках "оболонки" первинного вірусу і, ймовірно, щоб їх обійти, вірусу буде потрібно декілька мутацій".

В даний час наукова група, яку очолює Майкл Свонсон з Університету Мічігану, працює над методикою адаптації речовини "Банлек" для застосування в медицині - окремо і разом з іншими ліками проти ВІЛ.

ami-tass.ru