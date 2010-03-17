В Україні плачевне становище медицини - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству охорони здоров`я, а також віце-прем`єр-міністру Володимиру СЕМИНОЖЕНКУ тримати під контролем питання поліпшення медичного обслуговування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Плачевне становище медицини. Доручаю СЕМИНОЖЕНКУ, МИТНИКУ, ЯРОШЕНКУ щодня тримати питання поліпшення медичного обслуговування людей і врятування їх життів під постійним особистим контролем», - сказав М.АЗАРОВ.