Біль при артриті зніме ...холод

Холод і вогкість – найбільш часті причини загострення артриту і посилення больового синдрому. Тим часом саме ці провокуючі чинники можуть стати для людини прекрасними ліками... Все питання в дозі!

Кілька років тому колективом учених і лікарів з Клініки московського інституту кібернетичної медицини були проаналізовані широко відомі в світовій медицині, а так само достатньо рідкісні, випадки лікування від різних видів артриту без застосування ліків.

І ось який факт зацікавив медиків. Дуже часто, коли хворі з якихось причин не виконували даних їм лікарських рекомендацій, а скоріше, навпаки, багато перебували на холоді, то артрит відступав. Відбувалося те, що називається спонтанним одужанням.

Відомий терорист, народоволець Микола Морозов, будучи поміщеним в одиночну камеру Петропавловского равеліна, в короткий термін вилікував артрит колінного суглоба таким чином: він, пересилюючи біль, по декілька годин в день стрибав на хворій нозі.

Японський лікар Тосимо Ямаучі, автор методики лікування захворювань холодом, описував декілька випадків зі своєї практики, коли хворі ревматоїдним артритом, що промерзли на лютому морозі, вже наступного дня відчували себе набагато краще. І незабаром самостійно видужували.

cybermed.ru