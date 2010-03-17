70 країн візьмуть участь у кліматичному саміті в Болівії

Делегації з 70 країн візьмуть участь у Першій всесвітній конференції з кліматичних змін та прав Землі, яка пройде в болівійському місті Кочабамба 20-22 квітня, повідомили в середу латиноамериканські ЗМІ.

Як передає РІА «Новости», наприкінці минулого року болівійський лідер Ево МОРАЛЕС заявив, що має намір провести в Болівії кліматичну конференцію, яка стане альтернативою саміту ООН по клімату, що пройшов у Копенгагені в грудні.

Учасники цього саміту не дійшли згоди щодо документу, який міг би замінити собою Кіотський протокол, дія якого закінчується в 2012 році. Лише кілька провідних країн підписали декларативний документ, який ні до чого не зобов`язує, його було взято до відома, але фактично не підтримано іншими учасниками форуму. Цей документ зустрів різке неприйняття з боку таких латиноамериканських країн, як Куба, Болівія, Венесуела та Нікарагуа, які заявили, що їхня думка не враховувалася при підготовці документа, а текст готувався в умовах недостатньої прозорості.

Як заявляв раніше Е.МОРАЛЕС, головне завдання саміту в Болівії - досягти консенсусу напередодні підсумкової конференції з клімату, яка пройде в столиці Мексики наприкінці 2010 року.

Як зазначають латиноамериканські ЗМІ, на майбутньому саміті будуть присутні близько 10 тисяч осіб, із них п`ять тисяч - представники різних громадських організацій Болівії. Свою участь уже підтвердили делегації з Перу, Колумбії, Еквадору, Чилі, Бразилії, Венесуели, Аргентини, Коста-Ріки, Гватемали, Мексики, Гондурасу, Нікарагуа.

Наразі програма саміту узгоджується, проте основні заходи намічено на 22 квітня - Міжнародний день Землі.

Е.МОРАЛЕС відомий як захисник планети, в середині 2009 року Мігель д`Еското БРОКМАН, який був на той час президентом Генеральної асамблеї ООН, назвав Е.МОРАЛЕСА "світовим героєм матері-Землі".