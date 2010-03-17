Українці стали менше їсти риби

Українці минулого року знизили споживання риби на 15% - до 14,9 кг на людину. Про це УНІАН повідомили в аналітичному департаменті Української аграрної конфедерації.

За розрахунками УАК, в Україні середньорічне споживання риби і рибних продуктів на душу населення скоротилося з 17,5 кг в 2008 році до 14,9 кг в 2009 р. При цьому мінімальні норми споживання риби становлять 12 кг, раціональні – 20 кг, а в деяких європейських країнах рівень споживання риби становить від 24 до 35 кг на душу населення. Особливо високий показник споживання риби (65 кг) зафіксований у Японії. У Китаї за останні 15 років цей показник зріс в 2,5 рази – з 11 до 27 кг на людину на рік.

Основним чинником, який вплинув на зменшення споживання риби українцями, стала зміна зовнішньої торгівлі. У 2009 році обсяги імпорту зменшилися на 20%, експорт продемонстрував стрімке зростання – у 86 разів порівняно з 2008 роком. Така динаміка, на думку експертів, була викликана зміною валютного курсу. Доларовий еквівалент середньорічного рівня імпортної ціни практично не зазнав змін, зменшившись на 3%, але в гривневому еквіваленті підвищення цін було істотним. Девальвація національної валюти стимулювала експорт, обсяги якого зросли з 0,3 тис. тонн у 2008 р. до 29,5 тис. тонн у 2009 р., і стримала імпорт - з 485 тис. тонн в 2008 р. до 395 тис. тонн у 2009 р.

Обсяги вилову риби у внутрішніх водоймищах в економічних зонах України та інших держав за вказаний період збільшилися лише на 5% - до 256 тис. тонн (у відкритій частині Світового океану вилов риби не здійснювався), що особливого впливу на український ринок риби не мало.

Інші надходження риби, до яких відносяться невраховані обсяги вирощування і вилову риби у внутрішніх водоймищах, браконьєрський вилов і контрабанда, за оцінками УАК, зменшилися наполовину і склали в 2009 році близько 35 тис. тонн. Загальна ж структура наповнення внутрішнього ринку риби в 2009 році виглядає таким чином: 37% - власний вилов, 58% - імпорт, 5% - інші надходження.

При цьому, на думку фахівців, Україна має величезний потенціал використання внутрішніх водоймищ у напрямку розвитку рибальства і риборозведення. Площа водного дзеркала на території України становить понад 400 тис. гектарів лиманів, озер і окремих водоймищ і близько 700 тис. гектарів водосховищ, рибопродуктивність яких може бути підвищена за рахунок інтенсифікації. Експерти УАК зазначають, що збільшення обсягів вирощування риби в 1,5-2 рази - до 60-65 тис. тонн - це реальна можливість вітчизняної аквакультури з урахуванням збереження біологічної рівноваги і збереження довкілля.