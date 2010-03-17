Зі складу в США викрали медикаменти на $ 75 мільйонів

З великого фармацевтичного складу в штаті Коннектикут викрадено рецептурні лікарські препарати на загальну суму близько 75 мільйонів доларів, повідомляє Лента.ру з посиланням на CNN.

Як говорять у поліції, пограбування було скоєно в ніч на неділю, 14 березня, в розпал негоди: у вихідні на північний схід США обрушилися зливи й штормовий вітер, і в понеділок владі Коннектикуту довелося оголосити в штаті надзвичайний стан.

Об`єктом пограбування став склад Eli Lilly and Company - однієї з найбільших у світі фармацевтичних компаній, розташований в місті Енфілд. Розслідуванням займаються як місцева, так і федеральна влади.

Як розповів шеф міської поліції Карл СФЕРРАЦЦА, зловмисники забралися на дах будівлі, в якій зробили отвір. Потрапивши всередину будівлі, грабіжники відключили систему сигналізації й викрали кілька десятків тюків із медикаментами, які було вивезено на одному або кількох автомобілях.

Представник пограбованої компанії заявив, що Eli Lilly and Co. тісно співпрацює з ФБР і поліцією Енфілда. Він не повідомив пресі, які саме ліки викрадено, але запевнив, що наркотичні засоби на складі не зберігалися. Імовірно, метою грабіжників був продаж медикаментів на американському й міжнародному чорних ринках.