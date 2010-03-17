Запоріжжя: рівень захворюваності на туберкульоз знизився

У Запорізькій області, що впродовж останніх років традиційно є одним з найбільш неблагополучних регіонів України за рівнем захворюваності на туберкульоз, істотно знизилося число хворих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції з посиланням на дані, озвучені сьогодні на колегії Запорізької облСЕС, "у 2009 році в області рівень захворюваності на всі форми активного туберкульозу становив 71,6 на 100 тисяч населення, що істотно нижче за показник 2008 року, за підсумками якого рівень захворюваності становив 81,9 на 100 тисяч населення".

При цьому, за даними прес-служби, "вперше показник захворюваності на туберкульоз у Запорізькій області виявився нижчим, ніж у середньому по Україні (72,7 на 100 тисяч населення).

Найзначніший прогрес у процесі зниження рівня захворюваності на туберкульоз, за даними учасників колегії облСЕС, зафіксований у підлітковій віковій групі.

"Захворюваність підлітків знизилася на 23%: з 40,4 на 100 тисяч підліткового населення у 2008 році до 31,1 на 100 тисяч підліткового населення у 2009 році", - повідомив УНІАН керівник прес-служби Запорізької облСЕС Юрій СМИРНОВ.