Через Київську ГЕС можливе радіоактивне забруднення?

Недотримання технології спуску води на каскадах Київської ГЕС може призвести до порушення балансу радіоактивного забруднення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарських екологічних проблем, академік Анатолій ЯЦИК сьогодні на прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня води.

Він зазначив, що на сьогодні паводкову ситуацію навколо столиці ускладнюють такі чинники: 60-сантиметровий шар криги на Київському водосховищі, зниження рівня кисню до “одиниці” при нормі “чотири” у воді, відсутність криголама, а також те, що до 70% водних ресурсів Дніпра формуються на території Білорусі і Росії, де “весна ще не настала”.

При цьому А.ЯЦИК вважає, що рішення про спуск води 12 березня на каскаді дніпровських водосховищ було правильним. “Але, коли на міжвідомчій комісії при Державному комітеті водного господарства ухвалювалося це рішення, то вчені внесли пропозицію, що одночасно треба розкришити кригу – щоб рибу не придушити. Воду спустили, а це не зробили. Відбувається зменшення кисню. Це призводить до величезних втрат”, - пояснив ситуацію експерт.

Він також повідомив, що у зв’язку з відсутністю криголама вчора МНС отримало доручення розбродити кригу на водосховищі піротехнічними засобами, щоб крига не пішла на Київську ГЕС.

“Ці заходи необхідно вживати оперативно, щоб не допустити затоплення лівого берега столиці. Зараз над цим працює міжвідомча комісія”, - сказав академік.

А.ЯЦИК також наголосив, що зараз важливо не допустити змивів води із заплав на території 30-кілометрової Чорнобильської зони, щоб у Дніпро не пішла нова хвиля радіоактивного забруднення. Експерт також звернув увагу, що на сьогодні на дні Київського моря лежить 90 млн. кубометрів радіоактивного мулу, а відтак, спуски води на каскадах Київської ГЕС необхідно проводити вчасно і повільно, щоб не допустити порушення рівноваги радіоактивного забруднення.

При цьому, на переконання А.ЯЦИКА, треба невідкладно ухвалити закон про екологічне страхування, зокрема, з огляду на те, щоб власники маєтків, які незаконно або з порушенням норм здійснили будівництво на берегах річок, зокрема на Дніпрі, самі відповідали за свої проблеми у випадку затоплення. “Я думаю, що вони – хто там побудувався – застрахувалися. І ми будемо оплачувати їм ці страховки”, - зазначив він.

Як повідомлялося, 12 березня у рамках проведення протипаводкових заходів на Київській ГЕС було здійснено спуск води. В результаті цього на мілині крига придавила багато тонн риби, що, за попередніми оцінками експертів, призвело до масштабної екологічної катастрофи.