Чернігівщина: за хабарництво затримано судмедексперта

У Чернігівській області співробітники Корюківського районного відділу міліції під час отримання хабара затримали судово-медичного експерта.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС у Чернігівській області, фахівець вимагав кошти за прискорення процедури розтину тіл померлих близьких. Родичі хотіли якнайшвидше поховати своїх рідних, а без висновку судмедексперта це було неможливо, тому вони платили від 200 до 600 грн. за прискорення процедури.

На даний час судово-медичному експерту інкримінують 12 фактів отримання хабарів.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара). Розслідування у справі триває.