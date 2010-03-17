У медустановах Києва планують створити опікунські ради

У столичних лікувально-профілактичних установах в 2010 році розпочнуть роботу опікунські ради.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказала перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА під час підсумкової колегії Головного управління охорони здоров`я та медичного забезпечення КМДА 16 березня.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, створення таких органів самоврядування при київських лікарнях допоможе ще більш ефективно вирішувати поточні питання роботи галузі та залучати благодійні кошти для розвитку медичних установ міста.