Тривалість життя киян на три роки більша

За офіційними даними, сьогодні тривалість життя киян становить 71,5 рік: 66,5 років –серед чоловіків та 76,3 роки – серед жінок.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказала начальник Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА Людмила КАЧУРОВА на підсумковій колегії управління.

Для порівняння, показник у країнах Євросоюзу становить – 78,5 років. Таким чином, за її словами, теоретично жителі Києва живуть менше на 7 років, ніж громадяни Євросоюзу, але більше на 3 роки, ніж в середньому по Україні.

На колегії також повідомлялось, що у 2009 року у столиці народилось понад 32 тисячі дітей, з них 51% хлопчиків та 49% дівчаток. Порівняно з минулим роком, це на 520 новонароджених більше.

За словами Л.КАЧУРОВОЇ, протягом останніх років показник смертності населення має чітку тенденцію до зменшення. Так, за 2009 рік у столиці померло 28 тисяч осіб, що майже на 2 тисячі менше, ніж у 2008 році та на 37% нижче, ніж по Україні. Учасники колегії оцінили демографічну ситуацію у місті як стабільно позитивну, повідомляє прес-служба мерії Києва.

Також Л.КАЧУРОВА на засіданні зауважила, що чисельність населення Києва станом на 1 січня 2010 року, за даними офіційної статистики, склала понад 2 мільйони 785 тисяч. Проте, за даними лікарських дільниць, у столиці отримують медичну допомогу 5 млн. осіб за рахунок працівників з інших міст та їхніх сімей.