Вода в Дніпрі не стане радіоактивною

Якість води в Дніпрі за радіологічними показниками в результаті паводку не погіршиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного комітету водного господарства України Василь СТАШУК на нараді з питань протидії паводку. Нарада пройшла під головуванням першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

«Незважаючи на те, що рівень (води) в Прип’яті очікується дещо вище середнього показника за багато років, погіршення якості дніпровської води за радіологічними показниками не очікується», - заявив В.СТАШУК.

Крім того, він повідомив, що Дунайське басейнове управління посилило ступінь готовності із захисту від паводку й вживаються заходи із захисту територій та населених пунктів від затоплення уздовж річки Тиса в Закарпатській області.