На Тернопільщині стався вибух у 9-поверхівці

У Чорткові Тернопільської області стався вибух у 9-поверховому будинку.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, вибув стався близько 16.00 на першому поверсі в одній із квартир з подальшою пожежею.

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждав мешканець будинку, який з опіками 70% тіла 1-го та 2-го ступенів потрапив до реанімаційного відділення Чортківської райлікарні.

Вибухом пошкоджені двері та вікна восьми квартир будинку з першого по п’ятий поверхи. На першому поверсі додатково пожежею пошкоджена квартира.

До ліквідації пожежі було залучено два відділення чергового караулу Чортківського райвідділу МНС у складі 10 чоловік та дві одиниці техніки.

Створено оперативний штаб з ліквідації наслідків події, проводиться обстеження будинку щодо стану аварійності та можливості подальшого проживання мешканців.

На місці події також працюють оперативні групи МНС, міліції, прокуратури, СБУ, газової служби і Чортківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.