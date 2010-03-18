Чим корисні березові бруньки?
Сприяють різкому зменшенню набряків, загоєнню ран...
Березові бруньки містять ефірну олію, смолу, дубильні речовини, аскорбінову кислоту, флавоноїди, бетулоретинову кислоту, виноградний цукор, фітонциди.
Настої і відвари бруньок мають сечогінні, антисептичні, жовчогінні властивості. Сприяють різкому зменшенню набряків навіть в тих випадках, коли інші серцеві і сечогінні засоби не допомагають. Відвар і настоянка березових бруньок є народним кровоспинним і ранозагоювальним засобом.
Ефективне застосування березових бруньок:
при нетравленні шлунку, виразці шлунку, а також при водянці, що виникла від запалення нирок
при інших видах ниркових захворювань
суглобовому ревматизмі і артритах
проти дрібних глистів
при хворобах шкіри
при ревматизмі, подагрі
застуді, грипі
геморої
при лікуванні гострих і хронічних форм екземи
при лікуванні ран, пролежнів, ерозій шкіри
при подразненні шкіри гнійними виділеннями і ін.
У народній медицині настої і відвари березових бруньок рекомендують при водянці, артритах, міозитах, різних захворюваннях шлунку, печінки, жовчного міхура, ревматизмі, подагрі, застудних ураженнях суглобів (1 ст. ложку заварюють склянкою кип`ятку, настоюють 1-2 години і п`ють по 1 ст. ложці 3-4 рази на день).