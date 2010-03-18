Чим корисні березові бруньки?

Березові бруньки містять ефірну олію, смолу, дубильні речовини, аскорбінову кислоту, флавоноїди, бетулоретинову кислоту, виноградний цукор, фітонциди.

Настої і відвари бруньок мають сечогінні, антисептичні, жовчогінні властивості. Сприяють різкому зменшенню набряків навіть в тих випадках, коли інші серцеві і сечогінні засоби не допомагають. Відвар і настоянка березових бруньок є народним кровоспинним і ранозагоювальним засобом.

Ефективне застосування березових бруньок:

при нетравленні шлунку, виразці шлунку, а також при водянці, що виникла від запалення нирок

при інших видах ниркових захворювань

суглобовому ревматизмі і артритах

проти дрібних глистів

при хворобах шкіри

при ревматизмі, подагрі

застуді, грипі

геморої

при лікуванні гострих і хронічних форм екземи

при лікуванні ран, пролежнів, ерозій шкіри

при подразненні шкіри гнійними виділеннями і ін.

У народній медицині настої і відвари березових бруньок рекомендують при водянці, артритах, міозитах, різних захворюваннях шлунку, печінки, жовчного міхура, ревматизмі, подагрі, застудних ураженнях суглобів (1 ст. ложку заварюють склянкою кип`ятку, настоюють 1-2 години і п`ють по 1 ст. ложці 3-4 рази на день).

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