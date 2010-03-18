Уряд створив штаб з протидії повені

При Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій створено штаб з протидії повені, який працюватиме в цілодобовому режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, таке рішення ухвалено на засіданні урядової комісії з координації дій центральних та місцевих органів влади із запобігання можливому затопленню територій, яке відбулося під головуванням першого віце-прем‘єра.

До штабу, крім МНС, увійдуть представники МВС, Мінпаливенерго, Мінтрансзв‘язку, Держкомводгоспу та інших міністерств та відомств.

Перший віце-прем‘єр-міністр також дав доручення створити відповідні штаби в кожному регіоні, де очікується підтоплення.

За словами А.КЛЮЄВА, перед владою стоять два завдання: по-перше, максимально зменшити можливість підтоплення за допомогою наявних гідроспоруд, а, по-друге, мінімізувати можливі ризики для населення та народного господарства. А.КЛЮЄВ наголосив, що до кінця тижня у стан повної готовності мають бути приведені не лише всі підрозділи МНС, а й відповідні підрозділи Міноборони, зокрема, інженерні війська, транспортні війська, відповідні оперативні групи інших міністерств та відомств.

Перший віце-прем‘єр пообіцяв, що всі потрібні додаткові кошти буде виділено.

«В час «Ч», коли починається підтоплення, ми маємо знати, на якому транспорті і куди ми евакуюємо людей, звідки завозимо харчування, медикаменти, енергозабезпечення, понтонні мости, плавзасоби – все це має бути готове і під рукою», - наголосив А.КЛЮЄВ.