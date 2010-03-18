Тибетський збір для схуднення

Склад: Найчастіше цей збір складається з трави і квітів звіробою, ромашки, безсмертника, березових бруньок, кореня і листя суниці.

Користь: Збір містить трави, що очищають кров і лімфу, а отже, і всі життєво-важливі органи – печінку, нирки, кишечник, судини. Виводить солі і шлаки з організму, тому корисний при захворюваннях суглобів. Благотворно впливає на шлунково-кишковий тракт. Має загальну оздоровлюючу дію. Також збір Тибету сприяє схудненню. Покращує обмін речовин, очищає організм від жирів і холестерину в крові, попереджає розвиток атеросклерозу, гіпертонії, захворювань серцево-судинної системи. Покращує роботу жовчного міхура і підшлункової залози.

Можна приймати в будь-якому віці для підтримки організму. Збір трав потрібно обов`язково використовувати онкологічним хворим, особливо тим, хто пройшов хіміотерапію і опромінювання, а також людям, що приймають велику кількість хімічних препаратів.

Приготування: Всі компоненти збору треба узяти по 100 грамів і перемолоти, скажімо, в кавомолці. Щоб приготувати настій на один день, беруть дві ст. ложки суміші, заливають кип`ятком (0,5 літра).

Через 40 хвилин його можна процідити і приймати по склянці 2-3 рази на день за 30 хв. до їжі.

Кращий час: вранці з 5 до 7 годин, за 30 хвилин до сніданку, і увечері, з 19 до 21, приблизно за годину після вечері, і вже нічого не їсти перед сном.

Рекомендується пити збір протягом 2,5 місяців, 1 раз на рік. Для цього необхідно 500 гр. Тибетського збору.

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