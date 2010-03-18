Жироспалюючі ванни роблять строго за інструкцією, в сидячому положенні - вода не повинна покривати тіло вище поясу. Содова Змішати 300 г куховарської солі і 200 г харчової соди. Висипати у ванну. Лежати не більш як 10 хвилин. Можна під час прийняття ванни випити чашку гарячого несолодкого чаю, але за 2 години до процедури нічого не пити і не їсти! Обмиватися під душем не треба - відразу ж стрибайте в ліжко, накрийтеся простирадлом і декількома ковдрами, полежте 40 хвилин.

Неприємні моменти в застосуванні ванни – коли починає щипати маленькі ранки на тілі і сушить шкіру. Але на допомогу прийде крем. Втрачається 500 г ваги.

Ванна з липового цвіту 1 скл. липового цвіту заварити кип`ятком. Настояти 40 хв. Не забудьте процідити. Приймати ванну не більш як 20 хвилин.

Окрім спалювання жиру, ванна приносить масу приємних вражень, добре розслаблює і тонізує шкіру.

Скипідарна ванна Потрібна спеціальна емульсія. Її можна придбати в аптеці, вказавши провізорові ваш тип артеріального тиску. Приймати строго за інструкцією.

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