Біля узбережжя Чилі стався черговий землетрус

Черговий землетрус магнітудою 5,1 стався сьогодні біля узбережжя центральної частини Чилі, де раніше було зафіксовано кілька руйнівних підземних поштовхів.

Як повідомляється на сайті Геологічної служби США, інформації про руйнування і потерпілих не надходило. Про загрозу виникнення цунамі не повідомляється, передає РІА "Новости".

За даними американських сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих о 12:18 за місцевим часом (05:18 за київським), знаходився в 95 кілометрах на захід від міста Ранкагуа на глибині 35 кілометрів.

Нагадаємо, 27 лютого 2010 року у Чилі стався потужний землетрус силою 8,8 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 115 кілометрах на північ від міста Консепсьон. За землетрусом пройшла серія цунамі. Жертвами підземних поштовхів стали, за останніми даними МВС країни, 497 осіб, близько 500 поранені, сотні пропали безвісти. Страховики оцінили збитки від землетрусу у 4-7 мільярдів доларів. Новий президент Чилі Себастьян ПІНЬЄРА оцінив збитки, завдані стихією його країні, у 30 мільярдів доларів.

11 березня у Чилі були зафіксовані ще три підземні поштовхи, магнітуда одного з яких дорівнювала 7,2 бали. Значні збитки були зареєстровані у місті Ранкагуа (адміністративна столиця регіону О`Хіггінс), розташованому за 100 кілометрів на південь від Сантьяго. Президент ПІНЬЄРА оголосив у регіоні, де проживають 780 тисяч осіб, "стан катастрофи".

Останні підземні поштовхи магнітудою 6,7 і 6,6 сталися у Чилі минулого вівторка, 16 березня.