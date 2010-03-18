У Запоріжжі не вистачає коштів на харчування школярів молодших класів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, члени комісії з гуманітарних питань Запорізької міськради через відсутність бюджетних коштів змушені відхилити протест прокурора Запоріжжя, яким вимагалося привести фінансування витрат на харчування школярів 1-4-х класів у відповідність з нормативами.

"Якщо дотримуватись нормативів, на харчування учнів молодших класів має виділятися 8,85 грн. на одну дитину. На сьогодні з міського бюджету виділяються 3,66 грн. для учнів 1-4-х класів і 5,06 грн. - на харчування дітей з малозабезпечених сімей. Як пояснили фахівці міського управління освіти, місто вже третій місяць живе без бюджету, фінансування всіх програм здійснюється за 1/12 бюджету 2009 року, тому підвищення витрат на харчування неможливе. Задовольнити даний протест прокуратури сьогодні можна тільки за рахунок заробітної платні працівників освіти, а це незаконно. Депутати ухвалили рішення відхилити протест", - повідомили в прес-службі мерії.

Повернутися до проблеми організації дитячого харчування депутати мають намір тільки на початку наступного навчального року, коли вже буде затверджено бюджет Запоріжжя на 2010 рік, в якому, як повідомляє прес-служба, "харчування молодших школярів і дітей з малозабезпечених сімей має фінансуватися у повному обсязі".