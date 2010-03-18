У Тернополі запровадять комп’ютерний облік медпрепаратів

У Тернополі на базі обласного перинатального центру буде запроваджено комп’ютеризовану система обліку медпрепаратів. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ. Він пояснив, що система буде впроваджена зокрема у зв’язку з тим, що нещодавно було порушено кримінальну справу за фактом вимагання лікарями перинатального центру грошей від породіль за ліки, які насправді вони мали надавати безкоштовно.

Ю.ЧИЖМАРЬ зауважив, що у 2008 році вже виступав з ініціативою запровадження єдиного комп’ютеризованого реєстру медпрепаратів, аби кожен громадянин міг уточнити, які ліки є в наявності. «Але медики тоді сприйняли цю ініціативу в штики, говорили про значні кошти на впровадження системи, про недовіру до медичних працівників, безпідставну підозру в корупції, обтяження в роботі тощо. На жаль, влада пішла їм на поступки і відмінила програму, хоча було вже відповідне розпорядження», – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Порушення ж кримінальної справи, вважає він, таки дають підстави не сумніватися в необхідності запровадження системи контролю.

За словами Ю.ЧИЖМАРЯ, після запровадження комп’ютеризованого реєстру медпрепаратів, у фойє лікарні на моніторі людина в будь-який момент зможе побачити залишки коштів для придбання ліків, а також список наявних медпрепаратів, а за спеціальним кодом – і скільки ліків списано на її лікування.

«Тепер ми цю систему будемо впроваджувати незалежно від того, чи будуть заперечувати медичні працівники. До кінця наступного тижня я підпишу відповідне розпорядження і пілотний проект ми запустимо», – запевнив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі лікарі обласного перинатального центру незаконно отримали від породіль 16 тис. грн. Кошти вони брали за препарат куросурф, який допомагає розкрити легені недоношеній дитині. Державна програма забезпечує кожний пологовий цим препаратом безкоштовно, однак лікарі говорили матерям, що препарат дуже дорогий і що пологовий не матиме можливість його застосувати, тому пропонували заплатити за нього кошти.

За фактом розкрадання коштів шляхом зловживання службовим становищем прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 3. ст. 191 Кримінального кодексу України.