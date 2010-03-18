У Дніпровському районі Києва захопили дитячу поліклініку

Блок Віталія Кличка звернувся до прокуратури столиці, аби вона зупинила дію наказу про призначення Наталії ШАПКИ головним лікарем дитячого відділення стоматологічної поліклініки Дніпровського району, що знаходиться за адресою вул. П. Запорожця, 20.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Блоку Кличка.

Як повідомила депутат Київради від Блоку Кличка Марія ІОНОВА, під вечір 17 березня невідомі особи захопили кабінет завідувача відділенням дитячої стоматології.

«Прибувши на місце разом з іншими депутатами Блоку Віталія Кличка, ми побачили, що вхід до поліклініки заблоковано. Молоді люди «спортивного вигляду» не пускали до приміщення навіть лікарів», – повідомила М.ІОНОВА.

Вона додала, що протистояння тривало до 21 години. Зрештою, завдяки втручанню депутатів Київради приміщення вдалося розблокувати: «Ми домоглися, аби лікарі таки потрапили на свої робочі місця».

Конфліктна ситуація у стоматполіклініці Дніпровського району, за інформацією депутатів Блоку, виникла три місяці тому. Замість Людмили ІГНАТЕНКО, яка була виконуючим обов`язки головлікаря поліклініки, призначили Наталію ШАПКУ. Як стверджують в Блоці Кличка, Н.ШАПКА є донькою заступника столичного мера Володимира ГОЛОВАЧА. “Утім, і звільнення Л.ІГНАТЕНКО, і призначення Н.ШАПКИ не можна назвати законними через грубі порушення норм трудового законодавства”, - заявляють депутати.

Колектив поліклініки боїться, що приміщення медичного закладу згодом може опинитися у приватних руках та звинувачує Н.ШАПКУ в грошових поборах, інформує Блок Кличка. Начебто, з лікарів навіть вимагали гроші за право працювати. Тож, після профспілкових зборів на початку лютого колектив змусив Н.ШАПКУ покинути кабінет головного лікаря, і Л.ІГНАТЕНКО повернулась до виконання своїх обов`язків.

“Тому зараз, поки справа знаходиться у суді, «нова керівниця» закладу силами приватної охоронної компанії пробує отримати контроль над приміщеннями поліклініки. Під час подій 17 березня Наталія ШАПКА вирішила просто піти з приміщення медзакладу через чорних хід, прихопивши із собою печатку поліклініки”, - заявляють в Блоці Кличка, наголошуючи, що Н.ШАПКА не має права керувати поліклінікою до кінця судових слухань. Більше того, за статутом медичного закладу, звільняти і призначати керівника має районна влада, зазначила М.ІОНОВА.