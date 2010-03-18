10 000 грн на обстеження для малюка, хворого на рак!

Дімі Кашавцеву немає ще і року. А хлопчик змушений боротися зі страшною хворобою. У нього – нейробластома (злоякісна пухлина). Малюк переніс операцію, під час якої йому видалили пухлину розміром 8 на 9 сантиметрів. Тепер для визначення подальшого лікування Дімі необхідно пройти обстеження у Москві. Вартість поїздки 10 000 гривень. Мама Діми – сільський лікар, тато – перебивається випадковими заробітками. В родині росте ще маленька донька. Допоможіть родині зібрати ці кошти! Без цього обстеження хлопчика не зможуть правильно лікувати!!!

Телефон мами, Валентини: 067-99-061-94.

Реквізити для надання допомоги:

Отримувач:ПриватБанк

Р/р 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

Для поповнення особистої картки Кащавцевої Валентини Павлівни, картка № 4405885015578401

Призначення платежу: благодійна допомога на лікування сина Кащавцева Дмитра