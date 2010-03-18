Показники захворюваності на туберкульоз в Україні знизилися

Показники захворюваності на туберкульоз в Україні в останні роки знизилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Києві під час майстер-класу для ЗМІ «Грант Глобального фонду – як Україна боротиметься з туберкульозом», організованого Благодійним фондом Ріната АМЕТОВА «Розвиток України», директор Національного інституту пульмонології і фтизіатрії імені Ф.Г.Яновського АМН України, головний пульмонолог і фтизіатр Міністерства охорони здоров`я, академік Юрій ФЕЩЕНКО.

“У 2006-2009 роках спостерігається позитивна динаміка в процесах захворюваності і смертності від туберкульозу. Це - динаміка, і поки що не можна говорити про припинення епідемії. Лише про чітку тенденцію, що ситуація під контролем”, – відзначив Ю.ФЕЩЕНКО.

За його словами, в 2000 році, порівняно з 2008, показники смертності знизилися на 20%.

Ю.ФЕЩЕНКО звернув увагу на прямий взаємозв`язок наявності чи відсутності фінансування туберкульозних заходів.

“Ще в 1993 році фахівці попереджували, що неприпустиме байдуже ставлення держави до проблеми туберкульозу. Проте жодних заходів від відповідних органів влади не було. І вже з 1995 року ми говоримо про епідемію туберкульозу – один і більше відсоток жителів нашої країни захворіло на цю хворобу”, – сказав Ю.ФЕЩЕНКО.

Він нагадав, що лише з 2000 року почалося незначне фінансування протитуберкульозної служби, коли була проведена перша централізована закупівля протитуберкульозних препаратів.

Академік також наголосив, що якщо хворого на туберкульоз не лікувати в повному обсягу, розвивається хіміорезистентний туберкульоз (форма туберкульозу, викликана мікобактеріями, стійкими до всіх відомих протитуберкульозних ліків).

“Загальновідомо, що вперше хворий на туберкульоз має одержувати обов`язково одразу 4-5 препаратів першого ряду. І це не примха лікарів і когось ще, це вимога поточного моменту. Якщо не лікувати хворого на туберкульоз ми одержимо у нього хіміорезистентний туберкульоз”, – наголосив Ю.ФЕЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Глобальний фонд виділив Україні грант на боротьбу з епідемією туберкульозу на суму 100 млн. дол. Основним реціпієнтом став Благодійний фонд “Розвиток України”, який уже кілька років реалізує власну програму «Зупинимо туберкульоз».

За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяни БАХТЄЄВОЇ, на сьогодні 500 тисяч українців перебувають на диспансерному обліку у зв’язку з туберкульозним захворюванням, з них 90 тисяч - з відкритою формою, наша країна посідає перше місце в Європі за кількістю хіміорезистентних форм туберкульозу.

На думку Т.БАХТЄЄВОЇ, боротьба з туберкульозом в Україні залишається неефективною через те, що програма боротьби з цією інфекційною хворобою фінансується вкрай недостатньо.

«На 2010 рік у бюджеті, який ще й не прийнятий, закладено лише 150 млн. грн. за необхідних 446 млн. грн. Протитуберкульозні диспансери в жахливому стані. За всі роки незалежності України жодного разу централізовано не купувалося устаткування, лабораторні апарати потрібно давно все списати», - відзначила голова комітету ВР.

Директор фонду Ахметова Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ наголошує, що бачить головне завдання в побудові проекту так, аби виділені Глобальним фондом гроші працювали на людей, на розв’язання проблеми.

«Це добрий шанс, аби перемогти епідемію туберкульозу. А саме таке завдання поставлено перед фондом «Розвиток України» його президентом», - наголосив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він наголосив, що стоїть завдання, щоб міжнародні кошти працювали ефективно, а це завдання значно складніше.

«Потрібно вибудовувати, приймати рішення, в тому числі й політичні. Вже на цьому етапі переговорів з Глобальним фондом, країна повинна довести, що система закупівель лікарських препаратів ефективна», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він також наголосив, що 100 млн. дол. Глобального фонду не вирішать усіх проблем з епідемією туберкульозу, тому державне фінансування має виділятися в повному обсягу і витрачатися ефективно.

Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія фонду - створення фундаменту для успішного й стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Президент фонду – народний депутат України, бізнесмен Р.АХМЕТОВ.