У Польщі дозволено продавати неліцензовані ліки

Єврокомісія у суді оскаржить законодавство Польщі, яким дозволено доступ на ринок неліцензованих медикаментів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

У повідомленні зазначається, що згідно із законодавством Європейського Союзу, фармацевтичні препарати перед розміщенням на ринку мають отримати відповідні дозволи. Країнам-членам ЄС дозволено не виконувати це правило лише у виняткових випадках, якщо йдеться про термінові потреби для забезпечення здоров’я громадян.

Водночас, зазначає прес-служба Єврокомісії, чинне польське законодавство дозволяє імпорт і розміщення на ринку фармацевтичних препаратів без спеціальних дозволів, якщо їхня ціна є конкурентною до ціни аналогічної дозволеної продукції.

У повідомленні також ідеться про те, що Європейський суд може обмежитися виключно рішенням про порушення країною-членом ЄС європейського законодавства, а у випадку, якщо проблему не буде усунено, - вимагати від країни-члена сплати штрафів.