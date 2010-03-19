Усі хвороби - від поведінки

Діти з поведінковими проблемами частіше за інших страждають хронічними болями, коли стають дорослими.

Співробітники Абердинського університету (Велика Британія) обстежували майже 20 тисяч осіб 1958 року народження. Результати дослідження показали, що діти, які мали серйозні проблеми з поведінкою в 11-16 років, до 45 років удвічі частіше страждають хронічними обширними болями.

Вчені підкреслюють: зв`язок між поведінкою в дитинстві і хронічними болями не можна пояснити соціальним положенням випробовуваних, раннім виявленням симптомів або психологічними проблемами в повнолітньому віці.

На їх думку, порушення у взаємодії нервової системи з гормонами, які трапляються в дитинстві, можуть мати довготривалі наслідки і негативно відбиваються на здоров`ї дорослої людини.

До речі, раніше фахівці встановили, що хронічні обширні болі у дорослих людей часто спровоковані несприятливими подіями в дитинстві - наприклад, такими як госпіталізація після аварії або виховання дитини окремо від матері.

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