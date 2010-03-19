Кальцій допомагає подовжити життя

Вживання в їжу більшої кількості продуктів з високим вмістом кальцію може збільшити тривалість життя.

Шведські дослідники з`ясували, що у чоловіків, що вживали найбільшу кількість продуктів, що містять кальцій, на 25 відсотків нижча ймовірність смерті в найближче десятиліття, ніж у їхніх однолітків, що вживають мало кальцію. Ніхто з учасників дослідження не вживав харчові добавки, що містять кальцій.

Отримані дані відповідають результатам попереднього дослідження, що виявив зв`язок між вживанням кальцію у великих кількостях і низьким ризиком смерті у чоловіків і жінок.

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