Чим небезпечний кадмій у дитячій біжутерії

Федеральний регулятивний орган США знову відкликає дитячу біжутерію через високий вміст кадмію. На цей раз це чарівні браслетики з Рудольфом, червононосим оленем, які продаються у магазинах на кшталт «Все по одному долару». Комісія з безпеки товарів широкого споживання повідомляє, що браслети потрібно зняти з дітей і викинути.

Відкликання, оголошено в четвер, вже друге, що пов`язано з токсичним металом. Комісія з безпеки продовжує проводити розслідування.

Одним з небезпечних важких металів є кадмій, який володіє високою міграційною швидкістю, біохімічною активністю, характеризується політропною токсичною дією і здатністю кумулюватись в органах і тканинах, має тривалий період напіввиведення із організму, що досягає 25-30 років. Широке використання сполук кадмію у сучасній промисловості, а також високий вміст у продуктах нафтопереробних заводів, викидах теплових електростанцій зумовлює високий рівень кадмію не тільки у виробничих зонах, але й у віддалених регіонах, що створює небезпеку для здоров’я населення. Дані стосовно біохімічних механізмів, які лежать в основі розвитку кадмієвої інтоксикації, є роздрібненими і недостатніми, що не дозволяє створити сучасної концепції первинних біохімічних механізмів дії цього важкого металу. Оскільки еритроцити одними з перших клітин організму реагують із ксенобіотиками, в тому числі й сполуками кадмію, актуальними є дослідження біохімічних механізмів впливу іонів кадмію на морфо-функціональний стан еритроцитів і гемоглобін, встановлення первинних ланок і локалізації біохімічних ушкоджень еритроцитів, визначення ефективності антиоксидантної корекції кадмієвої інтоксикації.

За матеріалами www.americaru.com