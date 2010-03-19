У Дніпрі істотно знизилася якість води

У Дніпрі через паводок істотно знизилася якість води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії з посиланням на гендиректора міського комунального підприємства "Водоканал" Віталія КОСОРИГУ, "на сьогоднішній день, у зв`язку з паводком, у Дніпрі збільшена кольоровість початкової води в 1,5 разу порівняно з лютим-березнем 2009 року".

За даними В.КОСОРИГИ, у зв`язку з ситуацією, що склалася, міський водоканал з початку року купує додаткові партії реагентів для очищення води.

"З початку поточного року додатково було придбано необхідні реагенти на суму 735 тис. грн.", - повідомив В.КОСОРИГА, зазначивши, що Дніпро є основним і єдиним джерелом води для Запоріжжя, і "в умовах початку паводку КП "Водоканал" робить все можливе, щоб питна вода відповідала нормативним показникам".